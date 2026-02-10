◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月１０日、京都競馬場・芝１８００メートル、良）春のクラシック戦線を占う３歳重賞は、積雪のため８日から１０日にスライドして行われ、２番人気のエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は頭差の２着に終わった。２０２４年のセレクト１歳セールでは５億９０００万円で落札されており、国内市場で取引された歴代最高額のＪＲＡ重賞制覇を狙ったが、持ち越しとなった。