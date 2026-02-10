ヤクルト・奥川恭伸投手（２４）が１０日、沖縄・浦添キャンプでブルペン入り。６３球を投げ込み、今季初実戦となる１２日の練習試合・中日戦（北谷）に向けて調整した。後方から見つめていた池山隆寛監督（６０）は「投げる度にようやく乗り出してきたので。あとは実戦で相手にどう通用するのかというところ。駆け引きとかそういうところだと思うので、まず自分の体調、調子を整えて投球術をやるのが一番だと思います。今日見