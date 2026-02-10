巨人の若手野手が１０日、続々と“ゴジラ塾”に入門、熱血指導を受けた。松井秀喜臨時コーチは第３クール初日のこの日からチームに合流。全体練習後の個別練習でも野手陣に指導した。２年目の石塚裕惺内野手はケージ裏で身振り手振りを交え約５分間。他にも、中山礼都内野手、泉口友汰外野手、丸佳浩外野手らに指導を行った。全体練習のフリー打撃では自ら歩み寄ったリチャード内野手へ約６分間アドバイスを送る姿が見られた