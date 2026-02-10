Ｊ１鹿島は１０日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第２節・横浜ＦＭ戦（１４日・メルスタ）に向け、茨城・鹿嶋市内での調整をスタートさせた。＊＊＊鹿島ＦＷレオセアラが、突如金髪にした理由を明かした。百年構想リーグの開幕に合わせて黒髪を金に染め上げた昨季のＪ１得点王は「これは戦術です。相手選手から（鈴木）優磨と間違えられれば、と」と言及。戦術的な理由により、鮮やかなゴールドヘアーになったことを明