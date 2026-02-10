◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第２節藤枝ー松本（１４日・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２藤枝は１０日、ホームで１４日に行われるＪ３松本戦に向けて、焼津市内で軽めの調整を行った。今季就任した槙野智章監督（３８）は、公式戦初陣となった８日のＪ３岐阜との開幕戦で０―２と敗戦。ただ、昇降格のない百年構想リーグは２０２６―２７年に向けたチーム強化の場と位置づけており、次戦に向けては「選手に自信を持