ヤクルト・奥川恭伸投手（２４）が１０日、沖縄・浦添キャンプでブルペン入り。６３球を投げ込み、今季初実戦となる１２日の練習試合・中日戦（北谷）に向けて調整した。「実戦が近づいてきたので、（球種を）一通り確認して。抑えられるのが一番ですけど、練習していることを少しでもものにできるようにやりたいです」とし、「しばらく（実戦登板から期間が）空いているので、あんまり自分に期待しすぎないようにやりたい」と