【モデルプレス＝2026/02/10】元タレントの木下優樹菜が2月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】芸人の30代元妻「キャロットラペがあればなんとかなる」前日におかず準備した色鮮やか弁当◆木下優樹菜「朝あたためてつめるだけ」の手作り弁当披露木下は「きのう気合いでつくったから朝あたためてつめるだけ」「キャロットラペがあればなんとかなる」と記し、彩り豊かな弁当が2つ並んだ写真を