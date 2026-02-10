【女子旅プレス＝2026/02/10】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは2026年3月31日（火）に開業25周年を迎える。これを記念し、同年3月4日（水）より「Discover U！！！（ディスカバー・ユー）」をテーマにしたアニバーサリーイベントを開催する。これ先立ち、スペシャルな期間限定のフードとグッズが公開された。【写真】畑芽育、USJ「呪術廻戦」の“胸熱展開”に興奮◆USJ25周年「Discover U！！！」特別なフード＆グッズ公開目玉