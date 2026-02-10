躍進の第３号でも人気者７人がグラビア全開！グラビアムック『PARADE(パレード)』2026冬号、2026年2月2日（月）、小学館より発売！ 表紙は田中美久、裏表紙は福井梨莉華が飾る 『PARADE（パレード）2026冬号』表紙 田中美久 (C)小学館 『PARADE』2026冬号裏表紙福井梨莉華 (C)小学館 2025年7月、「唯一無二のグラビア文