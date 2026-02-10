力の論理にどう対応するか 『力の論理』が吹き荒れる。戦後80年かけて構築されてきた国際秩序が崩れ去ろうとしている。 米国トランプ政権が1月3日、突如、特殊部隊を使い、ベネズエラの首都カラカスに侵攻。マドゥロ大統領を夫人と共に拘束、米国に移送し、米国への麻薬密輸容疑で訴追した。 あまりの手際の良さに、世界中が驚かされたが、侵攻開始から5時間で作戦を終了させたことに、「まるでハリウッド映画を見