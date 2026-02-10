【ユーロ圏】 フランス雇用統計（2025年 第4四半期）15:30 予想7.7%前回7.7%（失業率) 【ノルウェー】 消費者物価指数（CPI）（1月）16:00 予想-0.2%前回0.1%（前月比) 予想3.0%前回3.2%（前年比) 【トルコ】 鉱工業生産指数（12月）16:00 予想N/A前回2.5%（前月比) 予想N/A前回2.4%（前年比) 【米国】 輸入物価指数（12月）22:30 予想0.1%前回（前月比) 予想