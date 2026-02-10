【これからの見通し】円買いとドル売りが交錯、市場ごとに値動き目まぐるしく変化 週末の衆院選を通過したあとの為替市場は、円買いとドル売りが交錯している。材料が円とドルのどちらの比重が高まるのかは、市場ごと・局面ごとに目まぐるしく変化している。 昨日の海外市場ではドル売りが優勢だった。中国当局が国内銀行に対して米国債保有の縮小を促しているとの報道が、米国債売りとともにドル売りを誘った。さらに、