テクニカルポイント ポンドドル、方向性が交錯、中立レンジを探る 1.3884ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3821エンベロープ1%上限（10日間） 1.368410日移動平均 1.3682現値 1.3679一目均衡表・転換線 1.3600一目均衡表・基準線 1.359221日移動平均 1.3547エンベロープ1%下限（10日間） 1.3434200日移動平均 1.3430一目均衡表・雲（上限） 1.3383100日移動平均 1.