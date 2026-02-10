8日に最終話を迎えたテレビ朝日「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で悪の組織の幹部ブーケを演じた女優まるぴ（26）のSNS投稿が話題となっている。視聴者に感謝の思いを伝える内容で、3万5000以上の「いいね」がついている。まるぴは8日、「ゴジュウジャーを通して皆さんと出会え、慈愛のブーケと共に生きられた私はナンバーワンの幸せ者です」と感謝の思い。「辛い時は、泣きたい時は、笑いたい時は、ゴジュウジャーを観てく