3歳馬限定のG3「きさらぎ賞」は1番人気のゾロアストロ（牡＝宮田、父モーリス）が直線で最内から抜け出して1着。デビューから5戦目で重賞初制覇となった。関東馬のきさらぎ賞制覇は2015年のルージュバック以来。鞍上のトール・ハマーハンセン（26）はシンザン記念（サンダーストラック）に続き今年の重賞2勝目。管理する宮田敬介師（45）は昨年の福島牝馬S（アドマイヤマツリ）以来となる通算7回目の重賞勝ち。2着に2番人気