消費税の減税について片山財務大臣は、「高市総理は2年間限定でぶれない」として期間限定での措置だと強調しました。【映像】片山財務大臣のコメント（実際の様子）片山財務大臣「総理があれだけはっきり2年間限定で、しかも特例公債に依存することなく、さらに、飲食品に限って、国民会議というのをおっしゃってる以上、それはもう絶対言ったらぶれない方ですから、それはそういうことです」消費税の減税をめぐっては、2年後