自民党は中道改革連合に対し、衆議院選挙を受けた特別国会を来週18日に召集し、会期を150日間とする方針を伝えました。自民党の梶山国対委員長は10日、中道改革連合の笠共同国対委員長と会談。特別国会を18日に召集し、会期を7月17日までの150日間とする方針を伝えました。中道の笠共同国対委員長はこれを受け入れました。中道改革連合・笠共同国対委員長「自民党一強、巨大与党ということになる。野党がしっかりとしたチェック機