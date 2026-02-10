「携帯1台で手軽に副業」などとうたい、20代の女性から暗号資産165万円相当をだまし取ったとして、かけ子グループのリーダーが逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者無職の菊池啓太郎容疑者（30）は去年、仲間と共謀し大阪府に住む20代の女性から暗号資産165万円相当をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、菊池容疑者はかけ子グループのリーダーで、検索サイトの上位に広告が表示される「リスティン