タレントの村重杏奈（27）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「熊本ロケ終了！過酷ロケかと思いきや沢山大笑いして楽しいロケでした」と書き出した村重。「何が楽しかったー？と聞かれてももう覚えてないんですけど、久しぶりー！なスタッフさんもいたりして知り合いが多いっていいなと思いました」と振り返った。「では本日の私服！秋遅取り？それとも早すぎる先取り？」とコーディネートを紹介。