酉島製作所が後場に一時ストップ高に買われ、昨年来高値を更新した。同社は１０日、住友重機械工業から新日本造機の株式を取得し、子会社化すると発表した。新日本造機は蒸気タービンやポンプの製造・販売・アフターサービスを展開する世界屈指の機械メーカーという。買収による企業価値の向上を期待した買いが集まった。取得価額はアドバイザリー費用などを除き１４９億円の見込み。株式譲