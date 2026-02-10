１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円３０銭前後と前日の午後５時時点に比べ１円２８銭程度のドル安・円高で推移している。 米ブルームバーグ通信が「中国の規制当局が米国債の保有を抑制するよう金融機関に勧告している」と報じた。これを受けドル資産離れの懸念が広がり、午後も引き続きドル売り・円買いを後押しする形となった。米ホワイトハウスの国家経済会議（ＮＥＣ