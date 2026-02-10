日本トムソン＝大幅高で再び４ケタ大台に切り返す。一時１０．６％高の１０９０円まで駆け上がり昨年来高値を更新した。長期波動でも２０１８年５月につけた１０５３円をクリアし、時価は２００７年８月以来約１８年半ぶりの高値圏に浮上した。直動案内機器を製造・販売し、特に半導体製造装置向けで高い商品競争力を発揮している。また、工作機械やロボットアームの回転部分に組み込まれるニードルベアリングでも需