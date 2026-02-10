ポケモンは2月9日、公式X（旧twitter）を更新し、新プロモーションビデオ「What’s Your Favorite?」を公開した。レディー・ガガやBLACKPINKのジスといった世界的スーパースターが出演する中、F1（フォーミュラ1）ドライバーのシャルル・ルクレールが登場し、豪華共演と「推しポケモン」のチョイスが大きな話題を呼んでいる。 【画像】角田裕毅の応援に駆けつけた“超大物”ハ