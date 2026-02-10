OMデジタルソリューションズ株式会社は、天体撮影専用のマイクロフォーサーズカメラ「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」を2月27日（金）に発売する。価格はオープン。想定価格は32万7,800円前後。受注生産となる。 2025年2月発売の「OM SYSTEM OM-3」をベースに、天体や星景、星座、星雲撮影向けとしたモデル。イメージセンサー前方に配置したIRカットフィルターの光学特性を天体撮影用