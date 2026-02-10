タカラトミー [東証Ｐ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.6％減の216億円となった。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の218億円→233億円(前期は240億円)に6.9％上方修正し、減益率が9.3％減→3.0％減に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の140億円→100億円(前期は163億円)に28.6％下方修正し、減益率が14.4％