ＪＸ金属 [東証Ｐ] が2月10日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比72.9％増の795億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の790億円→930億円(前期は682億円)に17.7％上方修正し、増益率が15.7％増→36.2％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も