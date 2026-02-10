キャンディル [東証Ｓ] が2月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比22.5％増の1億円に伸びたが、通期計画の4.6億円に対する進捗率は23.7％にとどまり、5年平均の33.5％も下回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.7％→3.1％に改善した。 株探ニュース