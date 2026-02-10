アメリカ・ニューヨークで9日、京都大学の特定教授が企画するファッションショーが開かれ、防災機能を備えた衣装などが披露されました。ニューヨークで9日に開かれたファッションショーは、アーティストで京都大学防災研究所の土佐尚子特定教授が企画したもので、日本の四季をテーマにメディアアートとファッションを融合した幻想的な衣装が披露されました。中でも「冬」の場面では、防災機能を備えた「防災ファッション」が登場し