元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が10日までに自身のYouTubeを更新。8日に開催された「K-1 WORLD GP 2026〜 -90kg世界最強決定トーナメント〜」で体重超過した大久保琉唯(K-1ジムウルフTEAMASTER)に階級転向を提言した。同大会では、スーパー・バンタム級王者・金子晃大（K-1ジム自由ケ丘/FROGGYM）に大久保が挑む注目のタイトル戦がマッチメークされていた。しかし前日計量で大久保が1.3キロ超過。ノンタイトル