東都大学リーグ２部の専大の監督に１日付で就任した元広島の町田公二郎監督（５６）が１０日、神奈川・伊勢原市の同校グラウンドで取材に対応。「勝負事は勝たなければいけない」と２０１７年春以来の１部復帰を目標に掲げた。専大は、１部リーグで最多となる３２度の優勝を誇る。ＯＢの町田監督は、１９８９年春に優勝を経験。首位打者のタイトルも獲得している。「ＯＢの方も『１部で』という考えがあると思う。指導者として