岡山市は10日、市内の幼稚園・小学校・中学校・高校の15施設で、合わせて171人がインフルエンザとみられる症状で欠席したと発表しました。 2施設（幼稚園・小学校）が学年閉鎖、13施設（小学校7・中学校4・高校2)が学級閉鎖の措置をとりました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。