“フィギュアの女王”キム・ヨナの感動がミラノでよみがえる。国際スケート連盟（ISU）が2010年バンクーバー冬季五輪でキム・ヨナが着用した衣装を展示する。ISUは2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪のフィギュアスケート競技が行われるミラノ・アイススケートアリーナ近くに、広報館「ホーム・オブ・スケーティング」を設けた。氷上競技のレジェンド選手たちが訪れる予定で、メディアとファンも自由に見学できる空間だ