ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”を開催！“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、パークを象徴するハンバーガー・ショップ「メルズ・ドライブイン」では、25周年の“祭り”をより深く楽しめる、特別なアイテムがセットになった限定メニューが登場