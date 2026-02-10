俳優・黒沢年雄（81）が9日に公式ブログを更新。“歴史的大敗”を喫した「中道改革連合」の野田佳彦共同代表に提言をした。黒沢は「野田さん！自民党に入ったら如何！」というタイトルで新規記事をアップ。そこで「誠実、謙虚、懐が大きいし、信頼がおける野田さん…思考を少し方向転換して自民党に鞍替えして、日本の為に貴方は政治家として必要不可欠だと、僕は推察する」と切り出す。「今回の選挙敗退の会見での寂しそう