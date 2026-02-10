『第80回毎日映画コンクール』の贈呈式が10日、都内で開催され、『爆弾』の佐藤二朗が助演俳優賞に輝いた。【写真】主演俳優賞に輝いた吉沢亮記念品を受け取った佐藤は「（スポニチグランプリ新人賞）の林裕太さんが素晴らしいあいさつをされたので、ちゃんとしたいと思います」と笑顔でスピーチ。続けて「役者一人じゃできない」と切り出すと、ともに作品を作り上げたキャスト・スタッフ陣の名前を挙げながら感謝の思いを伝え