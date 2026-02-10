近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が9日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。阪神の新助っ人・ディベイニーの活躍に太鼓判を押した。新助っ人・ディベイニーが、8日に行われた日本ハムとの練習試合（名護）に「3番・遊撃」で先発出場し、初スイングで中前への初安打をマークした。金村氏は「初日にCS放送でバッティング見た。ランチ特打。これは打つな、と思ったね。ツッコまないし、