福岡市・天神の大型複合ビル「ワン・フクオカ・ビルディング（ワンビル）」の店舗にバナナの皮をモチーフにした巨大なアート作品が登場し、買い物客らの目を引いている。２６日まで。食をテーマに、アーティストの三塚新司さん（５１）が制作した作品「Ｓｌａｐｓｔｉｃｋ」を展示する巡回展の一環。作品名が意味する「ドタバタ喜劇」でおなじみのバナナの皮を全長約６メートル、高さ約３メートルのバルーンで表現し、黒ずんだ