ボートレース浜名湖では10日から3月6日まで、25年3月1日に逝去した艇界最年長レーサーの高塚清一さん（享年77）をしのび「故高塚清一選手特別企画」を開催している。開門から浜名湖12R発売締め切りまで、中央スタンド1Fアトリウム特設会場では「高塚清一選手活動の軌跡展」、同インフォメーションでは「高塚清一選手オリジナルネックウォーマーチャリティ販売」を実施。開催初日の10日、イベントに訪れたファンが高塚さん