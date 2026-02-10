漫才コンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が10日放送のカンテレ発フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では衆院選で公示前議席198だった自民党が単独で3分の2を超える316を獲得して圧勝し、中道改革連合は大敗したことを伝えた。中道改革連合は118議席減の49議席となり大敗。共同幹事長の辞任を発表した安住淳氏のほか、小沢一郎氏や岡田克也氏、枝野幸男氏ら旧民主党時代からの大物たちが