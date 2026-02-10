3輪タイプのEVとして好調な販売小型モビリティの開発・販売を手掛けるバブルは、2026年2月5日、同社が展開する電動トライク「ビベルトライク」シリーズの累計販売台数が300台を突破したと発表しました。【おおカラフル〜!?】これが、ビベルトライクココシリーズです（写真）同社が販売するビベルトライクシリーズは、屋根付きの三輪構造を採用した電動トライクで、「ビベルトライク」「ビベルトライク ココシリーズ」「ビベル