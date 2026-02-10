フィリピン航空は、マニラ〜サイパン線を3月29日に開設する。マニラ発水・日曜、サイパン発月・木曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA321型機を使用する。PALエクスプレスが運航する。所要時間はマニラ発が4時間、サイパン発が4時間15分。同路線を唯一運航する。日本各都市との同日接続ができるスケジュールとなる。■ダイヤPR2571マニラ（19：45）〜サイパン（01：45+1）／水・日PR2572サイパン（02：50）〜マニラ（05：0