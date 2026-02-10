NTTドコモは10日、XR事業を手がける100％子会社のNTTコノキューを清算すると発表した。3月31日に解散および事業移管を行い、XR事業はドコモへ引き継がれる。 事業移管・再編スキーム コノキューは、NTTグループにおけるXR事業の推進を目的として、2022年10月1日に設立された。VRやAR、MRを活用した受託開発やコンテンツ制作、XRデバイスの販売などを担ってきたが、事業環境の変化を受け、当初