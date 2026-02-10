トッテナムを率いるトーマス・フランク監督が、渦中のクリスティアン・ロメロについて語った。英公共放送『BBC』が発言を伝えている。退団したソン・フンミンに代わり、トッテナム在籍５年目の今季から主将を務めるロメロは、２月１日のマンチェスター・シティ戦後にSNSを更新。選手層にかなり不満を感じているようで「信じられないが、事実だ。恥ずかしいよ。僕らには11人だけしか出場できる選手がいなかった」と思いを綴った