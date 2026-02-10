ニトリグループのアパレルブランド「N＋（エヌプラス）」を展開するNプラスは、1月下旬からニトリネットおよびN＋店舗において、着用することで疲労回復をサポートするリカバリーウェアの販売を開始した。近年注目を集めるリカバリーウェアは、疲労回復や血行促進を目的とした機能性から関心が高まる一方、価格面では気軽に取り入れづらいという声も多く聞かれる。N＋ではこうしたニーズに応え、ニトリのリカバリーウェア「Nミラク