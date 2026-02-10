「999ジーンズ」パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、昨今の物価高騰による家計への負担を軽減し、毎日のファッションをより手軽に楽しんでもらうため、999円（税別）という圧倒的な低価格を実現した「999ジーンズ（サンキュージーンズ）」を、2月13日から全国のドン・キホーテ系列店舗とアピタ、ピアゴ（一部店舗を除く）で発売する。総務省の家計調査（家計収支編）によると、消費支出全体に占める「被服