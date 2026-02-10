◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール1日目(10日、宮崎市)巨人のドラフト4位ルーキー・皆川岳飛選手が、ダイナミックなスイングを披露。連続柵越えと猛アピールを見せました。第3クール初日となったこの日。午後からグラウンドではフリーバッティングが行われました。これに参加した皆川選手は、気持ち良さそうにバットを振り抜くと2球連続で柵越え。続けて1球を見逃すと、再び3球連続で打球をライトスタンドに運びました。