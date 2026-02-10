勤務していたガールズバーで女性従業員に売春をさせた罪に問われた21歳の女の初公判が10日、東京地裁で開かれ、女は起訴内容を認めました。東京・豊島区池袋にあるガールズバーの元従業員、田野和彩被告は、店長の男と共謀し、去年5月から7月にかけて、20代の従業員の女性を店で寝泊まりさせた上、新宿区のホテルで売春をさせた罪に問われています。10日の初公判に髪を短くして出廷した田野被告は、「間違っていません」と起訴内容