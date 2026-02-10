「クリスプ サッポロポテト バーベQあじ」カルビーは、“ザクッ”とした食感が特長の成型ポテトチップス（ジャガイモをスライスしたのではなく、いったんフレーク状にしたものを成型した生地で作ったポテトチップス）「クリスプ」から、「サッポロポテト バーベQあじ」の味わいを再現した「クリスプ サッポロポテト バーベQあじ」を2月23日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する（4月上旬終売予定）。コンビニエン