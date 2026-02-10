モーター大手「ニデック」の株式公開買い付け＝TOBをめぐるインサイダー取引事件で、東京地検特捜部は10日、新たに会社役員の38歳の男を逮捕しました。一連の事件での逮捕者は7人目となります。特捜部によりますと、逮捕されたのは東京・港区に住む会社役員の伊東一輝容疑者です。伊東容疑者は2024年、三田証券の元取締役・仲本司容疑者らと共謀し、「ニデック」が工作機械メーカー「牧野フライス製作所」にTOBを実施するとの未公