昨年の「東京ゲームショウ2025」＝千葉市の幕張メッセ世界最大級のゲーム展示会「東京ゲームショウ」の主催団体は10日、今年の開催内容を発表した。9月17〜21日の日程で、千葉市の幕張メッセで開く。今年で開催30周年を迎え、例年より日程を1日拡大し、初めて5日間とする。30万人の来場を見込む。ゲーム各社の最新のソフトや周辺機器を展示する。個人や小規模企業が制作したインディーゲームを集めたエリアも設ける。このほか